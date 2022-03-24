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Де нині перебуває Сергій Бубка?

Сьогодні 12:43 113 0
Місце перебування президента НОК України не відоме
Де нині перебуває Сергій Бубка?
#Сергій Бубка

Джерело - kamp-sport.com.

Президенту НОК України Сергію Бубці 58 років і він мав би бути на території України. Але точне місцеперебування його не відоме.

Натомість першу публічну появу Сергія Бубки ми побачили лише на 8 день повномасштабного вторгнення, де, як ми вже розповідали, від нього так і не почули слів про війну росії проти України, натомість була "біда", яка різала слух не лише вболівальникам, а, зокрема, і єдиному переможцю Токіо-2020 від України, народному депутату Жану Беленюку, який попросив називати речі своїми іменами.

Адже історія пам’ятає все: і рідного брата Василя, який у 2014 році святкував "день прапор днр" і клуб Сергія Бубки, який займався постачанням продуктів в межах все тієї ж т.зв. днр. Як вдавалося поєднувати роботу в НОК з цим? Сказати важко.

Повертаючись до звернення, варто сказати, що там йшлося про роботу над тим, аби росіяни та білоруси мали все менше можливостей для виступів на міжнародній арені. Відповідне звернення від Міжнародного олімпійського комітету вже існує і, здавалося б, українська сторона в такій ситуації має бути максимально голосною та публічною, аби не дати забути про це нікому. Натомість президент НОК України знову бере паузу.

Лише 21 березня з’являється інтерв’ю на сайті НОК України, де Бубка знову розповідає про роботу на міжнародній арені: спілкування з МОК, олімпійськими комітетами інших країн. Так, в інтерв’ю вже присутнє слово "війна", однак меседж ("зупинити війну терміново", тобто за будь-яку ціну) резонує з бажанням українців: бачити синьо-жовтий стяг в кожному куточку України, не поступатися окупанту та повернути свої землі, тимчасово відібрані у 2014 році.

Сергій Бубка чимало говорить про спорт, але оминає тему політики. Невже він досі думає, що "спорт поза політикою"? Після виступу рашистських спортсменів на збіговиську в Лужниках, після їхньої публічної появи з новітньою свастикою – "Z" на публіці? А ще, було б цікаво почути про те, де саме зараз він перебуває, адже текстове інтерв’ю може бути записане і дистанційно.

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