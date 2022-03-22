Бубка: Наші спортсмени можуть надихати інших, демонструючи стійкість українського народу

Уряд України підтримує спортсменів, які сьогодні продовжують змагатися на міжнародних аренах.

Про це заявив президент НОК України Сергій Бубка.

"Команда НОК України була в тісному зв’язку з Міністерством молоді та спорту України та Міністром Вадимом Гутцайтом - олімпійським чемпіоном з фехтування. Я особисто проінформував Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про рішення Виконкому МОК щодо створення Фонду солідарності, а також інші ініціативи Олімпійського руху.

Про позицію та ініціативи МОК та Олімпійського Руху також поінформовано і Офіс Президента.

Уряд підтримує спортсменів, які сьогодні продовжують змагатися на міжнародних аренах.

Чому українські спортсмени мають продовжувати змагання на міжнародному рівні навіть під час війни? Наші спортсмени можуть надихати інших, демонструючи стійкість українського народу та допомагаючи демонструвати послання солідарності та миру.

Нещодавні вражаючі виступи українських паралімпійців, які завоювали друге місце за кількістю медалей на зимових Паралімпійських іграх у Пекіні, є дуже яскравим тому прикладом.

Міжнародні федерації та НОКи теж це розуміють і зробили все можливе, щоб сприяти участі українських спортсменів в міжнародних спортивних заходах", - зазначив Бубка.