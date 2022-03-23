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Шаботову виключили зі складу збірної України

Сьогодні 20:27 644 0
Перед цим Шабатова знялась із чемпіонату світу.
Шаботову виключили зі складу збірної України
#Анастасія Шаботова

Джерело - ufsf.com.ua.

Міністерство молоді та спорту України виключило ексросіянку Анастасію Шаботову зі складу збірної України з фігурного катання.

Про це повідомляє пресслужба Української федерації фігурного катання на ковзанах (УФФК).

За словами віцепрезидента УФФК Даніля Амірханова, самостійно федерація не могла звільнити спортсменку, однак це рішення було під силу Міністерству спорту України. УФФК, своєю чергою, лише запропонувала це.

Нагадаємо, Анастасія Шаботова підтримала "неминучу спецоперацію в Україні".

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