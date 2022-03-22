Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 12:51 31617
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Маямі
Сьогодні 20:25 135
Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби
Сьогодні 17:45 278
Подкопаєва: Допоможіть Україні перемогти у цій страшній війні та вижити
Сьогодні 14:09 305
Футбольний арбітр вступив до територіальної оборони Миколаєва
Сьогодні 10:24 431
Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні
Сьогодні 08:24 709
Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів
Вчора 20:38 862
УЄФА дозволила клубам в єврокубках дозаявляти гравців з України
Вчора 20:10 882
Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20
Вчора 18:12 202319
Левандовський: Поляки відчувають цю війну трохи більше, ніж інші країни
Вчора 17:26 785
Прямі трансляції

Український фігурист: Винні усі росіяни

Сьогодні 20:43 133 0
Максим Нікітін вважає, що спортсмени, як і всі громадяни, мають нести колективну відповідальність за дії влади.
Український фігурист: Винні усі росіяни
#Максим Нікітін

Джерело - suspilne.media.

Фігурист збірної України Максим Нікітін підтримав рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) не допускати на чемпіонат світу спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це розповів сам фігурист у коментарі Суспільне Спорт.

"На чемпіонаті світу не буде російських і білоруських спортсменів. Якщо чесно, з одного боку, якби я був спортсменом із Чехії чи з будь-якої іншої європейської країни, яка не веде війну, то я б сказав: "А до чого тут спортсмени?". Але в нашому випадку я вважаю, що це правильне рішення.

Я підтримую ці обмеження. Нам оголосив війну і віддав наказ наступати на Україну президент Росії Володимир Путін. Але цю людину обрав "на папері" весь російський народ. У Харкові розбомбили багато шкіл, цивільних будинків, муніципальних і історичних будівель. У нас дуже красиве місто, його центр. Зараз його майже немає. Це фашизм. Наразі в тому, що відбувається, винні всі російські громадяни. Я не кажу, що окремі спортсмени стоять і стріляють у нас - ні. Але я вважаю, що це справедливо зараз покарати їх таким чином, аби люди в Росії зрозуміли, що весь світ не згоден. Увесь світ каже, що так не можна", - відзначив Нікітін.

Нагадаємо, збірна України виступить на чемпіонаті світу з фігурного катання.

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Юнайтед розглядає чотирьох кандидатів на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед розглядає чотирьох кандидатів на посаду головного тренера 1216
Стаховський: Мене здивував весь український народ Стаховський: Мене здивував весь український народ 882
Дем’яненко: Фоменко відмовляється виїжджати з Сум Дем’яненко: Фоменко відмовляється виїжджати з Сум 1071
Суркіс вивіз з України онуків-призовників Суркіс вивіз з України онуків-призовників 2052
Зеленський: Ми вже збили стільки літаків - що у головах в їхніх пілотів? Зеленський: Ми вже збили стільки літаків - що у головах в їхніх пілотів? 1261
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 31617
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 91903
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 17780
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6162 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3916
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18192
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36164