Український фігурист: Винні усі росіяни

Фігурист збірної України Максим Нікітін підтримав рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) не допускати на чемпіонат світу спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це розповів сам фігурист у коментарі Суспільне Спорт.

"На чемпіонаті світу не буде російських і білоруських спортсменів. Якщо чесно, з одного боку, якби я був спортсменом із Чехії чи з будь-якої іншої європейської країни, яка не веде війну, то я б сказав: "А до чого тут спортсмени?". Але в нашому випадку я вважаю, що це правильне рішення.

Я підтримую ці обмеження. Нам оголосив війну і віддав наказ наступати на Україну президент Росії Володимир Путін. Але цю людину обрав "на папері" весь російський народ. У Харкові розбомбили багато шкіл, цивільних будинків, муніципальних і історичних будівель. У нас дуже красиве місто, його центр. Зараз його майже немає. Це фашизм. Наразі в тому, що відбувається, винні всі російські громадяни. Я не кажу, що окремі спортсмени стоять і стріляють у нас - ні. Але я вважаю, що це справедливо зараз покарати їх таким чином, аби люди в Росії зрозуміли, що весь світ не згоден. Увесь світ каже, що так не можна", - відзначив Нікітін.