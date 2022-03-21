Збірна України виступить на чемпіонаті світу з фігурного катання

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з фігурного катання візьме участь у чемпіонаті світу, що проходитиме з 23 до 27 березня у французькому Монпельє.
Про це повідомляє Суспільне.
Українська команда зуміла виїхати закордон і буде представлена на змаганнях у Монпельє сімома спортсменами в трьох дисциплінах із чотирьох можливих.
Заявка збірної України на чемпіонат світу-2022 з фігурного катання:
Танці на льоду: Олександра Назарова / Максим Нікітін, Марія Голубцова / Кирил Бєлобров
Чоловіче одиночне катання: Іван Шмуратко
Спортивні пари: Софія Голіченко та Артем Даренський