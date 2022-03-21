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Збірна України виступить на чемпіонаті світу з фігурного катання

Сьогодні 20:22 92 0
Турнір стартує 23 березня
Збірна України виступить на чемпіонаті світу з фігурного катання

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з фігурного катання візьме участь у чемпіонаті світу, що проходитиме з 23 до 27 березня у французькому Монпельє.

Про це повідомляє Суспільне.

Українська команда зуміла виїхати закордон і буде представлена на змаганнях у Монпельє сімома спортсменами в трьох дисциплінах із чотирьох можливих.

Заявка збірної України на чемпіонат світу-2022 з фігурного катання:

Танці на льоду: Олександра Назарова / Максим Нікітін, Марія Голубцова / Кирил Бєлобров

Чоловіче одиночне катання: Іван Шмуратко

Спортивні пари: Софія Голіченко та Артем Даренський

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