Бубка: Війна повинна припинитися, мир і людство повинні перемогти

Джерело - НОК України.

Президент НОК України Сергій Бубка прокоментував рекомендації МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

"Дякую за всі ваші повідомлення та дзвінки підтримки з усього світу. Україна вдячна за те, що МОК виявляє повну солідарність, а їх оперативна група підтримує контакти з НОК України для координації гуманітарної допомоги. Війна повинна припинитися, мир і людство повинні перемогти", – сказав Бубка.

Раніше повідомлялося, що Бубка не виходив на зв’язок з початку війни.

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