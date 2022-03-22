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Бубка: НОК України здійснює розподіл коштів від МОК для допомоги

Сьогодні 14:25 179 0
Інтерв'ю президента НОК України офіційному сайту МОК
Бубка: НОК України здійснює розподіл коштів від МОК для допомоги
#Сергій Бубка

Джерело - НОК України.

МОК, велика кількість НОКів, Міжнародні федерації та національні федерації  вже розпочали різноманітні ініціативи що підтримки олімпійської спільноти та спортивного руху України.

Про це заявив президент НОК України Сергій Бубка.

"З самого початку ми були вражені солідарністю з боку всього Олімпійського руху. Це унікальний і справжній приклад олімпійських цінностей у дії.

Вражає кількість поведомлень, отриманих, не тільки від МОК, НОКів, Всесвітньої легкоатлетичної родини, а й від всього світу. Ці повідомлення містять рішуче засудження вторгнення, війни та порушення Олімпійського перемир’я. Велика подяка Олімпійському руху, Виконавчий раді МОК та особисто президенту Баху за допомогу, запропонувану українській олімпійській спільноті. Це велика честь виконувати покладені на нас дуже важливі і необхідні завдання по допомозі нашому народу.

МОК, велика кількість НОКів, Міжнародні федерації та національні федерації вже розпочали різноманітні ініціативи що підтримки олімпійської спільноти та спортивного руху України.

Після створення МОКом, за підтримки Олімпійської солідарності та ЕОК,  фонду солідарності для допомоги олімпійській спільноті та спортивному руху України,  МОК уже виділив початкові 200 000 доларів США для підтримки найневідкладніших зусиль.

НОК України через свої 25 регіональних представництв здійснює розподіл коштів для допомоги.

Наша оперативна група визначатиме й підтримуватиме й інші ініціатіви з огляду на  ситуацію. Для координації роботи ми постійно контактуємо з великою кількістю НОК, які запропонували нам допомогу.

Ми також спілкуємося з міжнародними федераціями, вони запевняють, що становище українських спортсменів буде розглядатися для світових рейтингів тощо. Федерації також дозволили використовувати свої кошти з бюджетів для розвитку на невідкладні гуманітарні цілі.

Ми дуже вдячні за всю цю підтримку і ще раз дякуємо всім, хто допомагає у ці надзвичайно важкі часи", - зазначив Бубка.

Раніше президент НОК України Сергій Бубка прокоментував рекомендації МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

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