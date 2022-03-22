Бубка: Я щиро вдячний всім, хто підтримує народ України

Національний олімпійський комітет постійно спілкуємось з багатьма НОКами світу та міжнародними федераціями, намагаючись зробити все можливе, щоб допомогти нашому спортивного руху.

Про це заявив президент НОК України Сергій Бубка.

"Я до глибини душі вражений тим, що відбувається в моїй країні, тому я закликаю терміново покласти край цій війні, яка, здається, резонує в усіх куточках світу. Як і багато моїх співвітчизників, я щиро вдячний всім, хто підтримує народ України.

Кожна секунда кожного дня проходить в координації зусилль з МОК, командою Українського НОКу, національними федераціями та командою Міністерства молоді та спорту України, щоб визначити, де перебувають спортсмени, тренери та їхні сім’ї, як найкраще ми можемо їм допомогти. Це важко, оскільки люди знаходяться в зоні бойових дій, і ми дуже переживаємо за їхню безпеку.

Ми також постійно спілкуємось з багатьма НОКами світу та міжнародними федераціями, намагаючись зробити все можливе, щоб допомогти нашому спортивного руху.

Ми вкладаємо всі свої сили в завдання, які перед нами стоять. Весь свій день я проводжу або на зустрічах, або вирішуючи питання по телефону. Я можу зробити десяток дзвінків за десять хвилин. Іноді, засинаю опівночі з телефоном у руці.

Прокидаючись о третій ранку, повертаюся до телефону, щоб робити більше дзвінків і обмінюватися повідомленнями з родиною, друзями, спортсменами та іншими членами нашої спортивної спільноти.

Ми сподіваємося, що зможемо допомогти якомога більшій кількості українських спортсменів та українців", - зазначив Бубка.