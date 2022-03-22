Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 12:51 31309
Футбольний арбітр вступив до територіальної оборони Миколаєва
Сьогодні 10:24 231
Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні
Сьогодні 08:24 442
Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів
Вчора 20:38 663
УЄФА дозволила клубам в єврокубках дозаявляти гравців з України
Вчора 20:10 786
Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20
Вчора 18:12 202151
Левандовський: Поляки відчувають цю війну трохи більше, ніж інші країни
Вчора 17:26 678
Володимир Кличко: Наша воля сильніша за будь-яку зброю і будь-яку армію
Вчора 12:41 837
Протасов: Не можна говорити, що футбол та спорт поза політикою
Вчора 11:40 573
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу-2022
Вчора 10:39 2437
Прямі трансляції

Бубка: Я щиро вдячний всім, хто підтримує народ України

Сьогодні 11:10 191 0
Інтерв'ю президента НОК України офіційному сайту МОК
Бубка: Я щиро вдячний всім, хто підтримує народ України
#Сергій Бубка

Джерело - НОК України.

Національний олімпійський комітет постійно спілкуємось з багатьма НОКами світу та міжнародними федераціями, намагаючись зробити все можливе, щоб допомогти  нашому спортивного руху.

Про це заявив президент НОК України Сергій Бубка.

"Я до глибини душі вражений тим, що відбувається в моїй країні, тому я закликаю терміново покласти край цій війні, яка, здається, резонує в усіх куточках світу. Як і багато моїх співвітчизників, я щиро вдячний  всім, хто підтримує народ України.

Кожна секунда кожного дня проходить в координації зусилль з МОК, командою Українського НОКу, національними федераціями та командою Міністерства молоді та спорту України, щоб визначити, де перебувають спортсмени, тренери та їхні сім’ї, як найкраще ми можемо їм допомогти. Це  важко, оскільки люди знаходяться в зоні бойових дій, і ми дуже переживаємо за їхню безпеку.

Ми також постійно спілкуємось з багатьма НОКами світу та міжнародними федераціями, намагаючись зробити все можливе, щоб допомогти  нашому спортивного руху.

Ми вкладаємо всі свої сили в завдання, які перед нами стоять. Весь свій день я проводжу або на зустрічах, або вирішуючи питання по телефону. Я можу зробити десяток дзвінків за десять хвилин. Іноді, засинаю опівночі з телефоном у руці.

Прокидаючись о третій ранку, повертаюся до телефону, щоб робити більше дзвінків і обмінюватися повідомленнями з родиною, друзями, спортсменами та іншими членами нашої спортивної спільноти.

Ми сподіваємося, що зможемо допомогти якомога більшій кількості українських спортсменів та українців", - зазначив Бубка.

Раніше президент НОК України Сергій Бубка прокоментував рекомендації МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Анчелотті відреагував на розгром від Барселони Анчелотті відреагував на розгром від Барселони 1081 1
Суркіс вивіз з України онуків-призовників Суркіс вивіз з України онуків-призовників 1699
Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20 Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20 202151
Зрадник України отримав тривалу дискваліфікацію за підтримку збройної агресії росії Зрадник України отримав тривалу дискваліфікацію за підтримку збройної агресії росії 1245
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 31309
У Росії влаштували істерику через відсторонення біатлоністів У Росії влаштували істерику через відсторонення біатлоністів 3588
Рекомендуємо
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15877
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19435 3
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 5529
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57155
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 87276 1
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 9803 2