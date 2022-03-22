Бубка: Наші спортсмени продовжують тренуватися

Джерело - НОК України.
Національний олімпійський комітет хоче, щоб українські спортсмени продовжували брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.
Про це заявив президент НОК України Сергій Бубка.
"Деякі спортсмени, тренери та їхні родини досі живуть у зоні бойових дій - ми намагаємося їм допомогти.
Інші спортсмени перебувають за межами країни, але також потребують допомоги.
Попри складні умови, наші спортсмени продовжують тренуватися. Вони демонструють силу свого духу і націлені на перемогу.
Ми також хочемо, щоб українські спортсмени продовжували брати участь у міжнародних спортивних змаганнях. Ми хочемо, щоб у них був шанс на перемогу. Ми хочемо бачити наш прапор і чути наш гімн на всіх спортивних аренах світу", - зазначив Бубка.
Раніше президент НОК України Сергій Бубка прокоментував рекомендації МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.