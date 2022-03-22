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Бубка: Наші спортсмени продовжують тренуватися

Сьогодні 12:55 58 0
Інтерв'ю президента НОК України офіційному сайту МОК
Бубка: Наші спортсмени продовжують тренуватися
#Сергій Бубка

Джерело - НОК України.

Національний олімпійський комітет хоче, щоб українські спортсмени продовжували брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.

Про це заявив президент НОК України Сергій Бубка.

"Деякі спортсмени, тренери та їхні родини досі живуть у зоні бойових дій - ми намагаємося їм допомогти.

Інші спортсмени перебувають за межами країни, але також потребують допомоги.

Попри складні умови, наші спортсмени продовжують тренуватися. Вони демонструють силу свого духу і націлені на перемогу.

Ми також хочемо, щоб українські спортсмени продовжували брати участь у міжнародних спортивних змаганнях. Ми хочемо, щоб у них був шанс на перемогу. Ми хочемо бачити наш прапор і чути наш гімн на всіх спортивних аренах світу", - зазначив Бубка.

Раніше президент НОК України Сергій Бубка прокоментував рекомендації МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

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