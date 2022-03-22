Бубка: Наші спортсмени продовжують тренуватися

Національний олімпійський комітет хоче, щоб українські спортсмени продовжували брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.

Про це заявив президент НОК України Сергій Бубка.

"Деякі спортсмени, тренери та їхні родини досі живуть у зоні бойових дій - ми намагаємося їм допомогти.

Інші спортсмени перебувають за межами країни, але також потребують допомоги.

Попри складні умови, наші спортсмени продовжують тренуватися. Вони демонструють силу свого духу і націлені на перемогу.

Ми також хочемо, щоб українські спортсмени продовжували брати участь у міжнародних спортивних змаганнях. Ми хочемо, щоб у них був шанс на перемогу. Ми хочемо бачити наш прапор і чути наш гімн на всіх спортивних аренах світу", - зазначив Бубка.