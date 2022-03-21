Зрадник України отримав тривалу дискваліфікацію за підтримку збройної агресії росії

Джерело - fide.com.
Міжнародна федерація шахів дискваліфікувала на пів року Сергія Карякіна, який підтримав російську збройну агресію проти України.
Про це повідомляє ФІДЕ.
Міжнародна шахова федерація на пів року заборонила Карякіну брати участь у турнірах під своєю егідою.
Карякін підтримав повномасштабне вторгнення росії в Україну, після чого комітет з етики ФІДЕ розпочав проти нього розслідування.
Раніше президент ФІДЕ підтвердив дискваліфікацію шахістів росії та білорусі.
Нагадаємо, провідні шахісти росії попросили Путіна зупинити напад на Україну.