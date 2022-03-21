Зрадник України отримав тривалу дискваліфікацію за підтримку збройної агресії росії

Карякіна дискваліфікували за підтримку збройної агресії московії проти України

Міжнародна федерація шахів дискваліфікувала на пів року Сергія Карякіна, який підтримав російську збройну агресію проти України.

Про це повідомляє ФІДЕ.

Міжнародна шахова федерація на пів року заборонила Карякіну брати участь у турнірах під своєю егідою.

Карякін підтримав повномасштабне вторгнення росії в Україну, після чого комітет з етики ФІДЕ розпочав проти нього розслідування.

Раніше президент ФІДЕ підтвердив дискваліфікацію шахістів росії та білорусі.

Нагадаємо, провідні шахісти росії попросили Путіна зупинити напад на Україну.