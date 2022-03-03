Провідні шахісти росії попросили Путіна зупинити напад на Україну

Провідні шахісти Росії виступили з офіційним зверненням до президента РФ Володимира Путіна.

"Звернення до Президента Російської Федерації від російських шахістів.

Ми виступаємо проти військових дій на території України та закликаємо до якнайшвидшого припинення вогню та мирного вирішення конфлікту шляхом діалогу та дипломатичних переговорів. Нам нестерпно боляче бачити ту катастрофу, яка відбувається у ці дні з нашими народами.

Ми завжди виступали за Росію у особистих та, з особливою гордістю, у командних змаганнях. Ми впевнені, що шахи, як і спорт загалом, мають об'єднувати людей. Найскладніші та найпрестижніші міжнародні турніри проводилися в нашій країні на найвищому рівні навіть у розпал пандемії.

Шахи навчають відповідальності за свої дії; кожен крок має значення, а помилка може призвести до фатальної точки неповернення. І якщо завжди це стосувалося спорту, то зараз на кону стоять життя людей, базові права та свободи, людська гідність, сьогодення та майбутнє наших країн.

У ці трагічні дні ми думаємо про всіх людей, які опинилися у центрі цього страшного конфлікту. Ми поділяємо біль із нашими українськими колегами та закликаємо до миру.

Збірна України з шахів - чинний чемпіон Європи, одна з найкращих команд світу поряд із нашою. Ми зіграли десятки матчів та сотні партій. Ми завжди ставили спортивну боротьбу вище за політику - і українці відповідали нам взаємністю. Ми просимо вас зберегти командам, гравцям та простим людям з обох країн залишити шанс на взаємну повагу.

Ми за мир. Зупиніть війну!" - йдеться у заяві.