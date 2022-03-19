Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту

Магучіх тріумфувала на чемпіонаті світу у приміщенні

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу зі стрибків у висоту в приміщенні, який відбувається у Бєлграді.

Магучіх стала першою з результатом 2.02 м. Ще одна українка Ірина Геращенко посіла 5-те місце з результатом 1,92 м.

Чемпіонат світу

Бєлград, Сербія

Стрибки у висоту (жінки), 19 березня

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.02 м

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 2.00 м

3. Надєжда Дубовіцка (Казахстан) - 1.98 м

...

5. Ірина Геращенко (Україна) - 1.92 м

Раніше Магучіх розповіла, як під час війни добиралася на чемпіонат світу.