Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу зі стрибків у висоту в приміщенні, який відбувається у Бєлграді.
Магучіх стала першою з результатом 2.02 м. Ще одна українка Ірина Геращенко посіла 5-те місце з результатом 1,92 м.
Чемпіонат світу
Бєлград, Сербія
Стрибки у висоту (жінки), 19 березня
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.02 м
2. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 2.00 м
3. Надєжда Дубовіцка (Казахстан) - 1.98 м
...
5. Ірина Геращенко (Україна) - 1.92 м
Раніше Магучіх розповіла, як під час війни добиралася на чемпіонат світу.