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Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту

Сьогодні 15:25 319 0
Магучіх тріумфувала на чемпіонаті світу у приміщенні
Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту
Фото - gettyimages
#Ірина Геращенко, #Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу зі стрибків у висоту в приміщенні, який відбувається у Бєлграді.

Магучіх стала першою з результатом 2.02 м. Ще одна українка Ірина Геращенко посіла 5-те місце з результатом 1,92 м.

Чемпіонат світу
Бєлград, Сербія
Стрибки у висоту (жінки), 19 березня
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.02 м
2. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 2.00 м
3. Надєжда Дубовіцка (Казахстан) - 1.98 м
...
5. Ірина Геращенко (Україна) - 1.92 м

Раніше Магучіх розповіла, як під час війни добиралася на чемпіонат світу.

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