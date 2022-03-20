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Магучіх: Це золото для усіх українців, для України

Сьогодні 14:14 247 0
Ярослава Магучих прокоментувала свою перемогу на чемпіонаті світу у приміщенні у Белграді.
Магучіх: Це золото для усіх українців, для України
Фото - gettyimages
#Ярослава Магучіх

Джерело - suspilne.media.

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх присвятила Україні перемогу на чемпіонаті світу в приміщенні, що проходить у сербському Белграді.

Про це розповіла сам легкоатлетка.

"Змагання були хороші, але для мене було складно змагатися, бо моє серце залишається в Україні, яка перебуває у війні. Але моя тренерка сказала, що я маю сконцентруватися на стрибках.

І це буде добре виграти медаль. І якщо чесно, я була вмотивована виграти медаль. Але у мене золото – і це золото для усіх українців, для України. Було складно змагатися, але я горда змагатися для України, для моєї улюбленої країни, для українців.

Не знаю, що буде завтра в Україні, я сподіваюся, що зможу повернутися в Україну якомога швидше і продовжу підготовку до ЧС саме в Україні. Але зараз я їду в Німеччину, в офіс Puma, де нас підтримують.

Я хочу подякувати нашій армії, що вона захищає нашу країну. Бо завдяки вам я знаходжуся тут і захищаю нашу країну на доріжках. Дякую вам. Хочу сказати, що ми дуже сильна нація, ми будемо боротися за свою незалежність, за свою свободу. Я дуже вас люблю. Ми всі будемо боротися за свободу", – сказала Магучіх.

Нагадаємо, Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту.

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