Геращенко: Український народ - непереможний та наймужніший!

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко вірить у перемогу України у війні з московією.

Про це розповіла сам легкоатлетка.

"Я люблю стрибки у висоту. Я люблю змагання. Я люблю цей настрій перед та між спробами. Я люблю підтримку. Але все це зараз відійшло на дуже далекий план! Немає легкості на душі! Немає радості і азарту в голові! Є тільки одні думки про те, що відбувається у нас в Країні!

Наша Україна – це наддержава! Надзвичайно сильна! Наш народ – непереможний та наймужніший! Дякую кожному за сказане добре слово на честь нашої країни! Я вірю всім серцем в те, що зовсім скоро буде мир на нашій неньці!" – написала Геращенко.