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Геращенко: Український народ - непереможний та наймужніший!

Сьогодні 15:11 209 0
Ірина Геращенко прокоментувала виступ на чемпіонаті світу, коли Україна чинить опір військам росії
Геращенко: Український народ - непереможний та наймужніший!
#Ірина Геращенко

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко вірить у перемогу України у війні з московією.

Про це розповіла сам легкоатлетка.

"Я люблю стрибки у висоту. Я люблю змагання. Я люблю цей настрій перед та між спробами. Я люблю підтримку. Але все це зараз відійшло на дуже далекий план! Немає легкості на душі! Немає радості і азарту в голові! Є тільки одні думки про те, що відбувається у нас в Країні!

Наша Україна – це наддержава! Надзвичайно сильна! Наш народ – непереможний та наймужніший! Дякую кожному за сказане добре слово на честь нашої країни! Я вірю всім серцем в те, що зовсім скоро буде мир на нашій неньці!" – написала Геращенко.

Раніше Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту.

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