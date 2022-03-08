Кіберспорт масово залишає росію

Ринок на 2,7 млрд доларів на рік розвалений за тиждень

Слідом за традиційними видами спорту з країни-агресора йдуть і компанії-розробники комп'ютерних ігор - тут РФ також ізолюють по повній програмі.

Зокрема, в країні вже зупинили продаж своїх продуктів Ubisoft, EA Games, Sony, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red. Опцію покупки ігор через Steam для росіян також закрито.

Простіше кажучи, серія ігор FIFA, знаменитий Відьмак, Far Cry, Assassin Creed, Diablo, World of Warcraft відтепер для росіян недоступні - залишається лише піратство.

Для розробників ігрового софту це нелегке рішення - за підсумками 2021 року російський ринок комп'ютерних ігор оцінювався у 2,7 млрд доларів. Проте вторгнення росії в Україну змусило західний світ відсунути грошове питання на другий план.