Росію усунули від чемпіонату Європи-2022 з літніх видів спорту

Джерело - ukrinform.ua.
Оргкомітет об’єднаного чемпіонату Європи з літніх видів спорту-2022 ухвалив рішення не допускати російських та білоруських атлетів до участі у змагання.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Рішення ухвалено відповідно до рекомендацій МОК у зв’язку з війною в Україні. Чемпіонат Європи з літніх видів спорту пройде з 11 по 21 серпня у Мюнхені.
У програмі турніру – змагання з легкої атлетики, велоспорту, спортивної гімнастики, настільного тенісу, академічного веслування, тріатлону, пляжного волейболу, спортивного скелелазіння, веслування на байдарках та каное.
Раніше IBU почав процедуру відсторонення росії від біатлону.