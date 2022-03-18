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Росію усунули від чемпіонату Європи-2022 з літніх видів спорту

Сьогодні 11:30 128 0
росіяни та білоруси не приймуть участь у змаганнях
Росію усунули від чемпіонату Європи-2022 з літніх видів спорту

Джерело - ukrinform.ua.

Оргкомітет об’єднаного чемпіонату Європи з літніх видів спорту-2022 ухвалив рішення не допускати російських та білоруських атлетів до участі у змагання.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Рішення ухвалено відповідно до рекомендацій МОК у зв’язку з війною в Україні. Чемпіонат Європи з літніх видів спорту пройде з 11 по 21 серпня у Мюнхені.

У програмі турніру – змагання з легкої атлетики, велоспорту, спортивної гімнастики, настільного тенісу, академічного веслування, тріатлону, пляжного волейболу, спортивного скелелазіння, веслування на байдарках та каное.

Раніше IBU почав процедуру відсторонення росії від біатлону.

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