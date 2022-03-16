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Кличко: Плани росіян взяти Київ ніколи не реалізуються

Сьогодні 08:55 200 0
Віталій Кличко прокоментував захист столиці
Кличко: Плани росіян взяти Київ ніколи не реалізуються
#Віталій Кличко

Джерело - Чемпіон.

Російські війська ніколи не зможуть захопити Київ.

Про це розповів вічний чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі та міський голова столиці України Віталій Кличко.

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"Не дивлячись на те, що вже 3 тижні триває війна, плани не те що взяти Київ – навіть взяти Київ у кільце – були повністю зруйновані українськими військовими…

На сьогоднішній день можу сказати чітко – працюємо в комунікації з військовими, постійно працюємо з теробороною.

Плани росіян взяти Київ не реалізуються. Ніколи!

Якщо вони в крайньому разі і зможуть взяти якісь будівлі, людей вони не візьмуть. Місто Київ – це не лише будівлі, які стоять у ньому і які зведені тут. Місто Київ – це в першу чергу люди".

Обстрілами вони (окупанти – прим.) намагаються навести страх, паніку в місті, але отримують зворотний ефект. У людей виникає злість, ненависть і бажання мстити", - відзначив Кличко.

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