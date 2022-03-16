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ФІДЕ скасувала шахову олімпіаду в росії

Сьогодні 11:28 191 0
Турнір відбудеться в Індії
ФІДЕ скасувала шахову олімпіаду в росії
#ФІДЕ

Джерело - fide.com.

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) змінила місце проведення Всесвітньої шахової олімпіади 2022 року - замість росії змагання відбудться в Індії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Через реакцію ФІДЕ на війну в Україні 44-та Олімпіада, яка мала відбутися в москві та Ханти-Мансійську, була перенесена з росії", - йдеться у повідомленні.

Всесвітня шахова олімпіада 2022 року буде проведена в Ченнаї, столиці індійського штату Таміл-Наду, яке за кількістю населення є четвертим містом Індії.

Раніше президент ФІДЕ підтвердив дискваліфікацію шахістів росії та білорусі.

Нагадаємо, провідні шахісти росії попросили Путіна зупинити напад на Україну.

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