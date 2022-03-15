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Президент ФІДЕ підтвердив дискваліфікацію шахістів росії та білорусі

Сьогодні 13:29 112 0
Аркадій Дворкович прокоментував дискваліфікацію росії та білорусі
Президент ФІДЕ підтвердив дискваліфікацію шахістів росії та білорусі
#ФІДЕ

Джерело - ukrinform.uа.

Колишній віцепрем'єр росії, а нині президент Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадій Дворкович засудив війну, яку російська федерація розв'язала проти України.

Про це розповів сам функціонер.

"ФІДЕ виступає єдиним фронтом проти цієї війни та всіх воєн та засуджує будь-яке використання військових засобів для вирішення політичних конфліктів. Ми стежимо за тим, щоб у росії чи білорусі не було офіційної шахової діяльності, а гравцям не дозволялося представляти росію чи білорусь на офіційних чи рейтингових турнірах, поки не закінчиться війна і українські гравці не повернуться до шахів. І їм будуть гарантовані місця у циклах чемпіонатів світу, незважаючи на пропущені кваліфікаційні змагання", - розповів Дворкович.

Нагадаємо, провідні шахісти росії попросили Путіна зупинити напад на Україну.

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