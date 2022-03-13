Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 19:31 24191
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 09:26 89814 5
Кохан виграв золоту медаль на Кубку Європи
Сьогодні 08:24 176
Збірна України виграла відкриту естафету на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 08:08 249
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:14 16688 1
Президент Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських воєнних у війні проти росії
Вчора 16:43 846
Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють
Вчора 14:24 4433
Шелестюк не зміг перемогти Маестре в бою за право стати претендентом на чемпіонський пояс
Вчора 12:02 465
Суярко завоював бронзову медаль Паралімпіади-2022
Вчора 08:40 346
Світоліна сенсаційно програла Дарт на турнірі в Індіан-Веллсі
Вчора 08:24 999 1
Прямі трансляції

Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022

Сьогодні 09:26 89814 5
Змагання відбуваються із 4 по 13 березня 2022 року
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
#Паралімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

З 4 по 13 березня 2022 року у Пекіні відбуваються ХІІІ зимові Паралімпійські ігри.

На них буде розіграно 78 комплектів нагород у шести видах спорту, за які змагатимуться 736 спортсменів з інвалідністю.

Спортсмени паралімпійської збірної команди України беруть участь у двох видах спорту (лижні перегони та біатлон) із шести, представлених у програмі ігор Паралімпіади та змагатиметься у Чжандзякоу. У складі національної збірної команди України з зимових видів спорту бере участь 29 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-лідерів (гайдів).

На попередніх ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року, які були найчисельніші за кількістю спортсменів-учасників (562 спортсмени з інвалідністю) та мали найвищий показник з географії представлення країн-учасниць, національна паралімпійська збірна команда України здобула 22 нагороди (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових) та посіла VI місце у загальнокомандному заліку (IV місце за загальною кількістю нагород).

Коментарі ()
Популярне зараз
Ексканцлера Німеччини позбавили звання почесного члена футбольного союзу Ексканцлера Німеччини позбавили звання почесного члена футбольного союзу 4238
Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють 4433
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 16688 1
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 24191
Аталанта - Дженоа - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Дженоа - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 6155
Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках 2795
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 23821
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 15105 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 6505
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4451 7
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 13520
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 26377 2