Українці планують взяти участь у двох видах спорту (лижні перегони та біатлон)

Наразі національна паралімпійська збірна команда готується до наступного міжнародного спортивного форуму чотириріччя - ХІІІ зимових Паралімпійських ігор - сьомих зимових ігор для незалежної України.

Про це повідомляє пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.

Їх буде проведено з 04 по 13 березня 2022 року в м. Пекін (КНР), на яких буде розіграно 78 комплектів нагород у шести видах спорту, за які змагатимуться 736 спортсменів з інвалідністю.

Пекін стане першим містом, що прийме літні та зимові Ігри.

Гасло Ігор - "Разом заради спільного майбутнього". Гасло українських паралімпійців: "Ваша підтримка - наша перемога".

Спортсмени паралімпійської збірної команди України планують взяти участь у двох видах спорту (лижні перегони та біатлон) із шести, представлених у програмі ігор Паралімпіади та змагатиметься у місцині Чжандзякоу.

24 роки тому - із 1998 року спортсмени національної паралімпійської збірної команди України беруть участь в зимових Паралімпійських іграх.

На попередніх ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року, які були найчисельніші за кількістю спортсменів-учасників (562 спортсмени з інвалідністю) та мали найвищий показник з географії представлення країн-учасниць, національна паралімпійська збірна команда України здобула 22 нагороди (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових) та посіла VI місце у загальнокомандному заліку (IV місце за загальною кількістю нагород).

А в цілому за підсумками участі України в зимових Паралімпіадах українські паралімпійці вибороли 112 високих нагород – 27 золотих, 41 срібна та 44 бронзових.

15 лютого до попередньо 19-ти завойованих Україною ліцензій Міжнародний паралімпійський комітет додав ще 1 ліцензію у вигляді білої картки національні паралімпійській збірній команді України, отож наразі прикінцева кількість ліцензій - 20.

Отож, у складі національної збірної команди з зимових видів спорту - 29 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-лідерів (гайдів).

У команді - 13 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та 7 - з ураженнями зору, серед спортсменів-паралімпійців – 8 жінок та 12 чоловіків.

До складу збірної команди увійшли відомі всьому світові українські паралімпійці: Лук’яненко Віталій, Ляшенко Людмила, Батенкова-Бауман Юлія, Кононова Олександра, Буй Ірина, Вовчинський Григорій, Решетинський Ярослав, Ковалевський Анатолій.

За останній чотирирічний цикл українська команда ще зміцніла. До неї приєдналися молоді спортсмени, які стали переможцями етапів Кубку світу, чемпіонатів світу, і зайняли провідні місця у міжнародному рейтингу як у біатлоні, так і лижних перегонах. У складі команди - 6 дебютантів. Таким чином станом на сьогодні команда оновилась на 30%. Як складеться доля усіх новачків поки що важко передбачити, зараз можна і варто відмітити виступи таких спортсменів, як Баль Павло, Кравчук Василь.

У цілому національна команда зразка 2022 року - молода: середній вік становить 28 рік.

Наймолодший спортсмен збірної команди шістнадцятирічний спортсмен з ураженнями опорно-рухового апарату із Закарпатського регіону - Драгун Серафим, а найстарший спортсмен з порушеннями зору із Харківського регіону - Лук’яненко Віталій, якому 43 роки - унікальний найдосвідченіший спортсмен збірної - 25 років поспіль, з 1997 року займається лижними перегонами та біатлону, і це його 7 зимова Паралімпіада – він був у складі першої паралімпійської збірної в Нагано (1998 рік).

Унікальною особливістю зимової національної паралімпійської команди України є її надзвичайно широка репрезентативність регіонів України: до складу команди входять представники 11 регіонів України (Київської обл. та м. Києва, Волинської обл., Вінницької обл., Закарпатської обл., Миколаївської обл., Сумської обл., Львівської обл., Тернопільської обл., Харківської обл., Черкаської обл.).