Eurosport припинив роботу у росії

Телеканал припинив трансляцію у росії

Discovery вирішив призупинити роботу у Росії через вторгнення до України.

Про це повідомляє Variety.

У телемережі було 15 каналів, серед яких і Eurosport – той вже підтвердив припинення роботи. 65 працівників телемережі лишилися без роботи.

Discovery працює в Росії через Медіа Альянс – потужна національна медіагрупа країни. Вона володіє найбільшим російським мовником – прокремлівським "Першим каналом" і компанією платного телебачення Viasat.

Юристи Discovery уважно вивчають умови спільного підприємства з Росією. Можливо, найближчим часом буде повний розрив угоди з країною-терористом.

Раніше АПЛ заборонила трансляцію матчів у росії.