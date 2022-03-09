Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 11:25 20296
Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни
Сьогодні 16:52 210
Федецький: Зеленським пишається кожен громадянин України
Сьогодні 15:09 240
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 11:26 11338
Ребров: Приїду в Україну та візьму до рук зброю
Сьогодні 10:55 443
Шишкова завоювала четверту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 09:25 418
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 09:14 45681 3
Вовчинський здобув бронзову медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:46 287
Ліверпуль вибив Інтер, Баварія знищила Зальцбург. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1270
ФІФА перенесла матч плей-оф ЧС-2022 між Україною та Шотландією
Вчора 21:37 544
Прямі трансляції

Eurosport припинив роботу у росії

Сьогодні 16:56 228 0
Телеканал припинив трансляцію у росії

Джерело - tribuna.com.

Discovery вирішив призупинити роботу у Росії через вторгнення до України.

Про це повідомляє Variety.

У телемережі було 15 каналів, серед яких і Eurosport – той вже підтвердив припинення роботи. 65 працівників телемережі лишилися без роботи.

Discovery працює в Росії через Медіа Альянс – потужна національна медіагрупа країни. Вона володіє найбільшим російським мовником – прокремлівським "Першим каналом" і компанією платного телебачення Viasat.

Юристи Discovery уважно вивчають умови спільного підприємства з Росією. Можливо, найближчим часом буде повний розрив угоди з країною-терористом.

Раніше АПЛ заборонила трансляцію матчів у росії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 45681 3
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 11338
Ліверпуль вибив Інтер, Баварія знищила Зальцбург. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль вибив Інтер, Баварія знищила Зальцбург. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1270
Ліверпуль - Інтер - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Ліверпуль - Інтер - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 5308
Лужний вступив до лав територіальної оборони Лужний вступив до лав територіальної оборони 1384
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 20296
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19274 3
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15646
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21156 1
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 41776
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 50443
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11629