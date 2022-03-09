Eurosport припинив роботу у росії

Джерело - tribuna.com.
Discovery вирішив призупинити роботу у Росії через вторгнення до України.
Про це повідомляє Variety.
У телемережі було 15 каналів, серед яких і Eurosport – той вже підтвердив припинення роботи. 65 працівників телемережі лишилися без роботи.
Discovery працює в Росії через Медіа Альянс – потужна національна медіагрупа країни. Вона володіє найбільшим російським мовником – прокремлівським "Першим каналом" і компанією платного телебачення Viasat.
Юристи Discovery уважно вивчають умови спільного підприємства з Росією. Можливо, найближчим часом буде повний розрив угоди з країною-терористом.