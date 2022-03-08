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АПЛ заборонила трансляцію матчів у росії

Сьогодні 17:39 275 0
АПЛ розірвала телевізійний контракт з росіянами
АПЛ заборонила трансляцію матчів у росії
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - premierleague.com.

Англійська Прем'єр-Ліга призупинила угоду з російським транслятором Rambler (Okko Sport).

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Ліга рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну. Ми закликаємо до миру. Наші думки з усіма, хто постраждав. Пожертвування в розмірі 1 млн фунтів стерлінгів буде передане Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC) для доставки гуманітарної допомоги безпосередньо тим, хто її потребує", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чемпіонат Франції не показуватимуть у Росії.

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