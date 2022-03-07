Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 07:22 16848
Шишкова завоювала другу золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 07:49 259
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:20 8132
Ахметов: Путін – воєнний злочинець
05.03.2022 22:55 1412
УЄФА хоче перенести матч України з Шотландією на літо - Срна
05.03.2022 22:37 889
Ястремська вийшла у фінал турніру у Ліоні
05.03.2022 22:11 1094
Дружина Усика: Повєткін - хрін моржовий і боягуз
05.03.2022 09:44 8829
Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022
05.03.2022 09:25 3718
Вернидуб: Зеленський показав, що є справжнім лідером
05.03.2022 09:13 999 1
Шишкова завоювала золоту медаль Паралімпіади-2022
05.03.2022 08:50 1620
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022

Сьогодні 07:13 17195 2
Змагання відбуваються із 4 по 13 березня 2022 року
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
#Паралімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

З 4 по 13 березня 2022 року у Пекіні відбуваються ХІІІ зимові Паралімпійські ігри.

На них буде розіграно 78 комплектів нагород у шести видах спорту, за які змагатимуться 736 спортсменів з інвалідністю.

Спортсмени паралімпійської збірної команди України беруть участь у двох видах спорту (лижні перегони та біатлон) із шести, представлених у програмі ігор Паралімпіади та змагатиметься у Чжандзякоу. У складі національної збірної команди України з зимових видів спорту бере участь 29 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-лідерів (гайдів).

На попередніх ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року, які були найчисельніші за кількістю спортсменів-учасників (562 спортсмени з інвалідністю) та мали найвищий показник з географії представлення країн-учасниць, національна паралімпійська збірна команда України здобула 22 нагороди (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових) та посіла VI місце у загальнокомандному заліку (IV місце за загальною кількістю нагород).

Коментарі ()
Популярне зараз
Срна оцінив майбутнє Де Дзербі Срна оцінив майбутнє Де Дзербі 1113
Український захисник покинув російський клуб Український захисник покинув російський клуб 2194 1
Мороз здобула перемогу на UFC 272 Мороз здобула перемогу на UFC 272 1257
Мілан на виїзді переміг Наполі. Результати 28 туру Серії А Мілан на виїзді переміг Наполі. Результати 28 туру Серії А 1182
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 8132
ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі ЗМІ назвали всіх потенційних покупців Челсі 1070
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 12009 5
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 6061 1
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 35844 1
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 39241
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 11646 22
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7868