Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022

Змагання відбуваються із 4 по 13 березня 2022 року

Джерело - Чемпіон.

З 4 по 13 березня 2022 року у Пекіні відбуваються ХІІІ зимові Паралімпійські ігри.

На них буде розіграно 78 комплектів нагород у шести видах спорту, за які змагатимуться 736 спортсменів з інвалідністю.

Спортсмени паралімпійської збірної команди України беруть участь у двох видах спорту (лижні перегони та біатлон) із шести, представлених у програмі ігор Паралімпіади та змагатиметься у Чжандзякоу. У складі національної збірної команди України з зимових видів спорту бере участь 29 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-лідерів (гайдів).

На попередніх ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року, які були найчисельніші за кількістю спортсменів-учасників (562 спортсмени з інвалідністю) та мали найвищий показник з географії представлення країн-учасниць, національна паралімпійська збірна команда України здобула 22 нагороди (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових) та посіла VI місце у загальнокомандному заліку (IV місце за загальною кількістю нагород).