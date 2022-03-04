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Фотографував блокпост - У Києві затримали Шуфрича

Сьогодні 19:08 327 0
Шуфрич збирав дані про блокпост
Фотографував блокпост - У Києві затримали Шуфрича
#Нестор Шуфрич

Джерело - Чемпіон.

Голова Федерації стрільби з лука України та нардеп з ОПЗЖ Нестор Шуфрич затриманий теробороною Києва.

Про це повідомив політик і колишній радник Президента України Юрій Бірюков у своєму Facebook.

"Хто затримав Шуфрича – той 206-й батальйон. Фоткати наші позиції – заняття дурне і стрьомне", – написав Бірюков.

Під час затримання 55-річного нардепа його охоронці стріляли в представників територіальної оборони, повідомляє 24 канал. Наразі з ним та його поплічниками працюють слідчі.

Раніше Шуфрич звернувся до громадян Росії.

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