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Шуфрич звернувся до громадян Росії

Сьогодні 17:55 137 0
Шуфрич прокоментував війну Росії проти України
Шуфрич звернувся до громадян Росії
#Говерла, #Олександр Шуфрич

Джерело - Чемпіон.

Колишній віцепрезидент Говерли Олександр Шуфрич  відреагував на початок Росією війни проти України.

Про це він розповів у Twitter.

"Громадяни Росії, Ви маєте історичний шанс довести, що Путін це не відображення Вас як нації, ви можете назавжди вбити цю асоціацію.

Не може в жодній нації світу бути стільки зла, скільки в Путіні. Перегляньте його промову перед прийняттям ЛДНР і замисліться!", - розповів Шуфрич.

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