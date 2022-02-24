Шуфрич звернувся до громадян Росії

Колишній віцепрезидент Говерли Олександр Шуфрич відреагував на початок Росією війни проти України.

Про це він розповів у Twitter.

"Громадяни Росії, Ви маєте історичний шанс довести, що Путін це не відображення Вас як нації, ви можете назавжди вбити цю асоціацію.

Не може в жодній нації світу бути стільки зла, скільки в Путіні. Перегляньте його промову перед прийняттям ЛДНР і замисліться!", - розповів Шуфрич.