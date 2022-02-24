Шуфрич звернувся до громадян Росії

Джерело - Чемпіон.
Колишній віцепрезидент Говерли Олександр Шуфрич відреагував на початок Росією війни проти України.
Про це він розповів у Twitter.
"Громадяни Росії, Ви маєте історичний шанс довести, що Путін це не відображення Вас як нації, ви можете назавжди вбити цю асоціацію.
Не може в жодній нації світу бути стільки зла, скільки в Путіні. Перегляньте його промову перед прийняттям ЛДНР і замисліться!", - розповів Шуфрич.
Граждане России, у Вас есть исторический шанс доказать, что Путин это не отображение Вас как нации, вы можете навсегда убить эту ассоциацию. Не может ни в одной нации мира быть столько зла сколько в Путине. Пересмотрите его речь перед принятием ЛДНР и задумайтесь! #репост pic.twitter.com/b9zeBFyzci— Shufrych Aleksandr (@Shufa__10) February 24, 2022