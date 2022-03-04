Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 16:05 12000
Терлюга – росіянам: Ми чули по телевізору, що у вас все за**ісь
Сьогодні 14:09 305
Миколенко - один з найкращих гравців матчу Евертон - Борем Вуда
Сьогодні 11:51 418
Шевченко: Путін – убивця
Сьогодні 10:00 481
Російські та білоруські тхеквондисти відсторонені від міжнародних змагань
Сьогодні 09:21 446
12 федерацій боксу вимагають утриматися від співпраці з Росією та Білоруссю
Сьогодні 09:05 496
Світоліна здолала Томову та пробилася до чвертьфіналу турнірі у Мексиці
Сьогодні 08:29 413
Миколенко з капітанською пов'язкою виведе Евертон на матч Кубка Англії
Вчора 21:42 579
Шевченко: Футбол для мене більше не існує. Уся концентрація - як допомогти Україні
Вчора 20:59 528
Палкін: Уламок російського снаряда вбив співробітника Шахтаря
Вчора 16:09 1318
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

У Росії відібрали ЧЄ-2023 з карате

Сьогодні 16:13 134 0
У Росії відібрали право проведення ЧЄ-2023 з карате
У Росії відібрали ЧЄ-2023 з карате

Джерело - Чемпіон.

Європейська федерація карате прийняла рішення відібрати у Росії право проведення чемпіонату Європи 2023 року, який мав відбутися у Москві.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"У нинішніх сумних обставинах ми хочемо висловити наше глибоке занепокоєння та співчуття всім, хто постраждав від цієї кризи.

Ми сподіваємося, що вирішення конфлікту буде знайдено найближчим часом, щоб відновити нормальне життя і таким чином наші заходи можна буде безпечно проводити по всій Європі", - йдеться в повідомленні.

Актуально: Терлюга – росіянам: Ми чули по телевізору, що у вас все за**ісь

Коментарі ()
Популярне зараз
Українські клуби можуть масово віддавати в оренду легіонерів Українські клуби можуть масово віддавати в оренду легіонерів 1296
Шевченко: Намагався забрати з України маму та сестру - вони відмовилися Шевченко: Намагався забрати з України маму та сестру - вони відмовилися 1316
Члени родини Ігоря Суркіса евакуювалися з України через Румунію Члени родини Ігоря Суркіса евакуювалися з України через Румунію 1720
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 12000
Два українські футболісти покинули російський клуб Два українські футболісти покинули російський клуб 1380
Мораес: Я народжений не для війни Мораес: Я народжений не для війни 1273
Рекомендуємо
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2609 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 28609
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 18896
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 28829
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3107
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 14549 2