У Росії відібрали ЧЄ-2023 з карате

Європейська федерація карате прийняла рішення відібрати у Росії право проведення чемпіонату Європи 2023 року, який мав відбутися у Москві.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"У нинішніх сумних обставинах ми хочемо висловити наше глибоке занепокоєння та співчуття всім, хто постраждав від цієї кризи.

Ми сподіваємося, що вирішення конфлікту буде знайдено найближчим часом, щоб відновити нормальне життя і таким чином наші заходи можна буде безпечно проводити по всій Європі", - йдеться в повідомленні.