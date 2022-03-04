Терлюга – росіянам: Ми чули по телевізору, що у вас все за**ісь

Українська каратистка звернулася до росіян

Джерело - Чемпіон.

Срібна призерка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга у саркастичній формі звернулася до росіян.

Відповідну сторіз вона створила в Інстаграмі.

"Як же пощастило росіянам, що майже весь світ вирішив "врятувати" їх від нацистських продуктів, американської та фашистської техніки, польотів у ворожі країни, від участі у всіх фальшивих конкурсах та непотрібних спортивних заходах. Ура, хлопці! Тепер ви будете врятовані!", - заявила українка.

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