Харлан: Російська армія – вбивці, які виконують наказ Гітлера

Джерело - Чемпіон.
Українська шаблістка Ольга Харлан відреагувала на влучення російської ракети у житловий будинок у Києві.
Відповідний текст вона залишила у своєму Інстаграмі.
Росія веде війну проти України
"А тепер до російських підписників та російських спортсменів. Я впевнена, це все не покажуть вашими "прекрасними" новинами. Тому що у нас, б###ь, "рятувальна військова операція". Дивіться! Кого рятує ваша армія? Вони вбивці, які виконують наказ вашого "особистого" Гітлера! Мовчіть далі", – написала Харлан.