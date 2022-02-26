Харлан: Російська армія – вбивці, які виконують наказ Гітлера

Українська шаблістка Ольга Харлан відреагувала на влучення російської ракети у житловий будинок у Києві.

Відповідний текст вона залишила у своєму Інстаграмі.

Росія веде війну проти України

"А тепер до російських підписників та російських спортсменів. Я впевнена, це все не покажуть вашими "прекрасними" новинами. Тому що у нас, б###ь, "рятувальна військова операція". Дивіться! Кого рятує ваша армія? Вони вбивці, які виконують наказ вашого "особистого" Гітлера! Мовчіть далі", – написала Харлан.