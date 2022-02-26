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Харлан: Російська армія – вбивці, які виконують наказ Гітлера

Сьогодні 10:37 287 0
Харлан: Російська армія – вбивці, які виконують наказ Гітлера
#Харлан

Джерело - Чемпіон.

Українська шаблістка Ольга Харлан відреагувала на влучення російської ракети у житловий будинок у Києві.

Відповідний текст вона залишила у своєму Інстаграмі.

  Росія веде війну проти України

"А тепер до російських підписників та російських спортсменів. Я впевнена, це все не покажуть вашими "прекрасними" новинами. Тому що у нас, б###ь, "рятувальна військова операція". Дивіться! Кого рятує ваша армія? Вони вбивці, які виконують наказ вашого "особистого" Гітлера! Мовчіть далі", – написала Харлан.

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