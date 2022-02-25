МОК закликав скасувати всі змагання у Росії й Білорусії

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) закликав усі міжнародні федерації перенести чи скасувати свої спортивні заходи заплановані у Росії чи Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Виконавча рада МОК заявила про рішуче засудження порушення олімпійського перемир'я урядом Росії, а також урядом Білорусі у зв'язку з його підтримкою в цьому. Відповідну резолюцію ООН було прийнято Генеральною Асамблеєю ООН 2 грудня 2021 року консенсусом усіх 193 держав-членів ООН. Олімпійське перемир'я почалося за сім днів до початку Олімпійських ігор, 4 лютого 2022 року, і закінчується через сім днів після закриття Паралімпійських ігор (церемонія закриття запланована на 13 березня – прим.).

МОК не планує жодних заходів у Росії чи Білорусі та віддає пріоритет безпеки спортсменів.

Крім того, виконком МОК закликав не вивішувати національний прапор Росії та Білорусі та не виконувати гімн Росії та Білорусі на міжнародних спортивних заходах, які ще не підпадають під відповідні санкції Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) щодо Росії.

Водночас виконком МОК висловив повну підтримку Міжнародному паралімпійському комітету (МПК) щодо майбутніх Паралімпійських зимових ігор у Пекіні у 2022 році (старт запланований на 4 березня – прим.).

Виконком МОК висловив глибоке занепокоєння щодо безпеки членів олімпійської спільноти в Україні та повну солідарність. Спеціальна цільова група МОК підтримує контакт з Олімпійським співтовариством у країні для координації гуманітарної допомоги, де це можливо.

Виконком МОК також попросив цільову групу продовжувати уважно стежити за ситуацією та інформувати, зокрема щодо можливих поправок до сьогоднішньої резолюції", - йдеться в повідомленні.