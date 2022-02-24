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Федерація бобслею вимагає ізолювати всіх представників Росії від участі у будь-яких змаганнях

Сьогодні 16:44 191 0
Федерація бобслею та скелетону України вимагає ізолювати всіх спортивних представників Росії від участі у будь-яких міжнародних спортивних заходах
Федерація бобслею вимагає ізолювати всіх представників Росії від участі у будь-яких змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону  відреагувала на широкомасштабне вторгнення військ РФ на територію України.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Важливо: Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли

"Російсько-фашистські загарбники розпочали повномасштабний наступ на нашу країну. Кожен росіянин несе особисту та повну відповідальність за чисельні смерті, які принесла росія в українські сім’ї.

У зв’язку з цим, український спорт не має права бути осторонь від цієї війни.

Всеукраїнська Федерація бобслею та скелетону ВИМАГАЄ ПОВНІСТЮ ІЗОЛЮВАТИ всіх спортивних представників росії від участі в будь-яких міжнародних спортивних заходах! Без будь-яких виключень.

Ми відкрито звертаємося до міністерства молоді та спорту України, НОК України, МОК, IBSF та всіх міжнародних федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту НЕГАЙНО ініціювати питання виключення представників росії з системи світового спорту", – йдеться у дописі Федерації.

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