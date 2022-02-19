Українки виграли чемпіонат Європи зі стрільби з лука

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України виборола золоту нагороду чемпіонату Європи зі стрільби з лука в приміщенні, що відбувався у словенському Лашко.
Українки у складі Вероніки Марченко, Анастасії Павлової та Поліни Родіонової здобули золоті медалі у командній першості. У фіналі змагань наші дівчата не залишили жодного шансу на перемогу команді Туреччини – 6:0.
Відзначимо, що у чвертьфіналі українки розгромили Молдову (6:0). В 1/2 перемогли Росію (5:1).
Раніше українка перемогла росіянок на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука.