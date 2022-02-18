Українка пробилась у чвертьфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Вероніка Марченко зуміла перемогти двох представниць ОКР на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні, що триває у Словенії.

Про це повідомляє управління спорту Львова.

У першому поєдинку Вероніка з рахунком 6:4 перемогла росіянку Інну Степанову, а у другому – Туяну Будашпалову – 6:5.

Вероніка Марченко вийшла у чвертьфінал особистого турніру, де позмагається з представницею Нідерландів Габі Шхлоессер. До чвертьфіналу особистих змагань пробилася також ще одна українка Анастасія Павлова.