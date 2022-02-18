Джерело - Чемпіон.
Українка Вероніка Марченко зуміла перемогти двох представниць ОКР на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні, що триває у Словенії.
Про це повідомляє управління спорту Львова.
У першому поєдинку Вероніка з рахунком 6:4 перемогла росіянку Інну Степанову, а у другому – Туяну Будашпалову – 6:5.
Вероніка Марченко вийшла у чвертьфінал особистого турніру, де позмагається з представницею Нідерландів Габі Шхлоессер. До чвертьфіналу особистих змагань пробилася також ще одна українка Анастасія Павлова.