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Українка перемогла росіянок на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

Сьогодні 09:26 112 0
Українка пробилась у чвертьфінал турніру
Українка перемогла росіянок на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука
#Вероніка Марченко

Джерело - Чемпіон.

Українка Вероніка Марченко зуміла перемогти двох представниць ОКР на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні, що триває у Словенії.

Про це повідомляє управління спорту Львова.

У першому поєдинку Вероніка з рахунком 6:4 перемогла росіянку Інну Степанову, а у другому – Туяну Будашпалову – 6:5. 

Вероніка Марченко вийшла у чвертьфінал особистого турніру, де позмагається з представницею Нідерландів Габі Шхлоессер. До чвертьфіналу особистих змагань пробилася також ще одна українка Анастасія Павлова. 

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