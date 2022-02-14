Формула-1 внесла зміни в правила проведення Гран-прі

У новому сезоні Ф-1 відбудеться 3 спринта

Джерело - Чемпіон.

У новому сезоні Формули-1 відбудеться три спринт-гонки.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Спринтерські перегони відбуваються у суботу, а підсумковий протокол стає стартовим протоколом на звичайну гонку в неділю.

Спринти відбуватимуться на Гран-прі Емілії-Романьї, Австрії та Бразилії. Також Формула-1 змінила правила проведення спринтерських кваліфікацій.

Очкову зону розширили до ТОП-8 (переможець одержує 8 пунктів, 2-е місце – 7 і т.д).

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Відтепер гонкою, що відбувалася, вважатимуть таку, в якій було хоча б 2 "гоночних кола" - без SC або VSC.

Змінили і систему нарахування очок для гонок, що зупинили достроково:

Якщо гонщики проїхали менше 25% дистанції, очки отримує ТОП-5: 6-4-3-2-1. Якщо між 25% та 50%, очки отримає ТОП-9: 13-10-8-6-5-4-3-2-1

Якщо 50-75% дистанції, очки заробить вже ТОП-10: 19-15-12-9-8-6-5-3-2-1. Якщо більше 75% - гонщики отримують повні очки.