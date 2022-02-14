Головне
Перше в історії золото в жіночому монобобі та безмедальний день Норвегії: підсумки Олімпіади за 14 лютого
Сьогодні 15:25 1539
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого
Сьогодні 19:25 687
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 14 лютого. LIVE
Сьогодні 17:43 4172
Ментао стала олімпійською чемпіонкою у лижній акробатиці, Полюк посіла 22-е місце
Сьогодні 14:18 316
Динамо дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА
Сьогодні 13:43 1678
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 13:38 86427 2
Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету на Олімпіаду-2022
Сьогодні 13:02 1134
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 12:00 33270 1
Українка Полюк не подолала кваліфікацію лижної акробатики
Сьогодні 10:18 475
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:10 191305
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Формула-1 внесла зміни в правила проведення Гран-прі

Сьогодні 19:18 220 0
У новому сезоні Ф-1 відбудеться 3 спринта
Формула-1 внесла зміни в правила проведення Гран-прі
#Формула 1

Джерело - Чемпіон.

У новому сезоні Формули-1 відбудеться три спринт-гонки.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Спринтерські перегони відбуваються у суботу, а підсумковий протокол стає стартовим протоколом на звичайну гонку в неділю.

Спринти відбуватимуться на Гран-прі Емілії-Романьї, Австрії та Бразилії. Також Формула-1 змінила правила проведення спринтерських кваліфікацій.

Очкову зону розширили до ТОП-8 (переможець одержує 8 пунктів, 2-е місце – 7 і т.д).

  АктуальноНовий сезон Формули-1. Чи захистить Ферстаппен свій титул

Відтепер гонкою, що відбувалася, вважатимуть таку, в якій було хоча б 2 "гоночних кола" - без SC або VSC.

Змінили і систему нарахування очок для гонок, що зупинили достроково:

Якщо гонщики проїхали менше 25% дистанції, очки отримує ТОП-5: 6-4-3-2-1. Якщо між 25% та 50%, очки отримає ТОП-9: 13-10-8-6-5-4-3-2-1

Якщо 50-75% дистанції, очки заробить вже ТОП-10: 19-15-12-9-8-6-5-3-2-1. Якщо більше 75% - гонщики отримують повні очки.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 36261
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 33270 1
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 52000
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 86427 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 104679
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди 191305
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3603
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 20299
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 36107
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2095 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 12520 2
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 39872