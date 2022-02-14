Лос-Анджелес Ремс виграли Super Bowl LVI

MVP матчу став Купер Капп

Джерело - Чемпіон.

У ніч проти 14 лютого у Лос-Анджелесі відбувся фінальний поєдинок Національної футбольної ліги з американського футболу, відомий як Супербоул.

У вирішальному поєдинку зустрілися Лос-Анджелес Ремс та Цинциннаті Бенгалс.

Майже весь матч лідирували Бенгалс. Ремс провели результативну атаку за півтори хвилини до кінця матчу - переможний тачдаун упіймав приймаючий Купер Капп.

MVP матчу став Купер Капп, який завершив гру з 8 прийомами на 92 ярди та 2 тачдаунами.

Таким чином Лос-Анджелес Ремс стали чемпіонами НФЛ сезону-2021. До цього дня клуб лише раз виграв Супербол – це було ще 1999 року.

Національна футбольна ліга

Super Bowl LVI

Лос-Анджелес, США

14 лютого

Цинциннаті Бенгалс - Лос-Анджелес Ремс - 20:23 (3:7, 7:6, 10:3, 0:7)

Нагадаємо, семиразовий чемпіон Супербоула Бреді завершив кар'єру.