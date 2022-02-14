Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 14 лютого. LIVE
Сьогодні 06:46 1205
Валієву допустили до виступу в жіночому турнірі
Сьогодні 08:13 71
Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО
Сьогодні 08:11 146
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 14 лютого
Сьогодні 07:14 1465
Пападакіс та Сізерон виграли змагання з танців на льоду, Назарова і Нікітін посіли 20-е місце
Сьогодні 06:48 206
Гамфріс стала олімпійською чемпіонкою у бобслеї, Гунько посіла 20-е місце
Сьогодні 06:02 174
Шалений гол Маліновського приніс Аталанті нічию з Ювентусом, Мілан обіграв Сампдорію Супряги. Результати 25 туру Серії А
Вчора 23:38 1653
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 23:24 35382
Збірна України здобула срібло на Кубку світу в Росії
Вчора 20:50 1092
Втрачений медальний шанс Джими та новий лідер медального заліку: підсумки Олімпіади за 13 лютого
Вчора 19:39 1964
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Лос-Анджелес Ремс виграли Super Bowl LVI

Сьогодні 08:10 57 0
MVP матчу став Купер Капп
Лос-Анджелес Ремс виграли Super Bowl LVI
#Super Bowl, #Лос-Анджелес, #Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.

У ніч проти 14 лютого у Лос-Анджелесі відбувся фінальний поєдинок Національної футбольної ліги з американського футболу, відомий як Супербоул.

У вирішальному поєдинку зустрілися Лос-Анджелес Ремс та Цинциннаті Бенгалс.

Майже весь матч лідирували Бенгалс. Ремс провели результативну атаку за півтори хвилини до кінця матчу -  переможний тачдаун упіймав приймаючий Купер Капп.

MVP матчу став Купер Капп, який завершив гру з 8 прийомами на 92 ярди та 2 тачдаунами.

Таким чином Лос-Анджелес Ремс стали чемпіонами НФЛ сезону-2021. До цього дня клуб лише раз виграв Супербол – це було ще 1999 року.

Національна футбольна ліга
Super Bowl LVI
Лос-Анджелес, США
14 лютого

Цинциннаті Бенгалс - Лос-Анджелес Ремс - 20:23 (3:7, 7:6, 10:3, 0:7)

Нагадаємо, семиразовий чемпіон Супербоула Бреді завершив кар'єру.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 35382
Самуельссон висловився щодо допінгу Валієвої: Це звичне явище Самуельссон висловився щодо допінгу Валієвої: Це звичне явище 11897
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 50127
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 97254
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 5234
Губернієв порадив Гераскевичу слухати пісні Кобзона Губернієв порадив Гераскевичу слухати пісні Кобзона 7784 3
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 12927
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 25909
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 10523
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 5620
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 10936
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 9545