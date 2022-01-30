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Семиразовий чемпіон Супербоула Бреді завершив кар'єру

Сьогодні 08:43 181 0
Один з найкращих гравців НФЛ завершить виступи
Семиразовий чемпіон Супербоула Бреді завершив кар'єру
#Том Бреді, #НФЛ, #Тампа Бей

Джерело - ESPN.

Семиразовий чемпіон Супербоула, квотербек Том Бреді завершив спортивну кар'єру

Про це повідомляє ESPN.

Останні два роки Бреді виступав за команду Тампа-Бей у Національній футбольній лізі (НФЛ). З 2000 до 2019 року він грав за Нью-Інгленд.

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44-річний спортсмен вважається одним з найкращих гравців у історії американського футболу. За 22 сезони в НФЛ він п'ять разів ставав MPV Супербоула та тричі MVP регулярного сезону.

Бреді ухвалив рішення про звільнення через фактори, пов'язані з сім'єю та здоров'ям.

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