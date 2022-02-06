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Прямі трансляції

Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати

Сьогодні 17:10 71542 6
Турнір триватиме з 19 січня по 6 лютого
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати

Джерело - Чемпіон.

Фінальна стадія футзального Євро-2022 відбувається з 19 січня до 6 лютого в Амстердамі та Гронінгені.

Турнір став першим футзальним Євро, у фінальній стадії якого грає не 12, а 16 збірних. З 2018 року чемпіонати Європи з футзалу проводяться раз на чотири роки, а не кожні два роки, як раніше.

Шістнадцять учасників поділили на чотири групи. Збірна України потрапила до групи А, в якій суперниками є Нідерланди (господарі), Сербія та Португалія (чемпіон). Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.

  • Склади груп:
  • Група A: Нідерланди (господарі), Сербія, Україна, Португалія (чемпіон)
  • Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія.
  • Група C: Росія, Польща, Словаччина, Хорватія
  • Група D: Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина

Груповий етап

Тур 1

  • 19 січня. 18:30. Група А. Сербія - Португалія 2:4
  • 19 січня. 21:30. Група А. Нідерланди - Україна 3:2
  • 20 січня. 18:30. Група В. Казахстан - Словенія 4:4
  • 20 січня. 21:30. Група В. Італія - Фінляндія 3:3
  • 21 січня. 18:30. Група С. Росія - Словаччина 7:1
  • 21 січня. 21:30. Група С. Польща - Хорватія 1:3
  • 22 січня. 15:30. Група D. Грузія - Азербайджан 3:2
  • 22 січня. 18:30. Група D. Іспанія - Боснія та Герцеговина 5:1

Тур 2

  • 24 січня. 18:30. Група В. Італія - Словенія 2:2
  • 24 січня. 21:30. Група В. Фінляндія - Казахстан 2:6
  • 25 січня. 18:30. Група С. Хорватія - Росія 0:4
  • 25 січня. 21:30. Група С. Польща - Словаччина 2:2
  • 26 січня. 18:30. Група D. Боснія та Герцеговина - Грузія 1:2
  • 26 січня. 21:30. Група D. Іспанія - Азербайджан 2:2

Тур 3

  • 28 січня. 18:30. Група В. Казахстан - Італія 4:1
  • 28 січня. 18:30. Група В. Словенія - Фінляндія 1:2
  • 28 січня. 21:30. Група А. Україна - Португалія 0:1
  • 28 січня. 21:30. Група А. Нідерланди - Сербія 2:3
  • 29 січня. 15:30. Група С. Словаччина - Хорватія 5:3
  • 29 січня. 15:30. Група С. Росія - Польща 5:1
  • 29 січня. 18:30. Група D. Грузія - Іспанія 0:8
  • 29 січня. 18:30. Група D. Азербайджан - Боснія та Герцеговина 4:2

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за третє місце. 6 лютого. 15:30. Іспанія - Україна 4:1

Фінал. 6 лютого. 18:30. Португалія - Росія

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