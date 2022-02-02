Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати

Турнір триватиме з 19 січня по 6 лютого

Джерело - Чемпіон.

Фінальна стадія футзального Євро-2022 відбувається з 19 січня до 6 лютого в Амстердамі та Гронінгені.

Турнір став першим футзальним Євро, у фінальній стадії якого грає не 12, а 16 збірних. З 2018 року чемпіонати Європи з футзалу проводяться раз на чотири роки, а не кожні два роки, як раніше.

Шістнадцять учасників поділили на чотири групи. Збірна України потрапила до групи А, в якій суперниками є Нідерланди (господарі), Сербія та Португалія (чемпіон). Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.

Склади груп:

Група A: Нідерланди (господарі), Сербія, Україна , Португалія (чемпіон)

, Португалія (чемпіон) Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія.

Група C: Росія, Польща, Словаччина, Хорватія

Група D: Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина

Груповий етап

Тур 1

19 січня. 18:30. Група А. Сербія - Португалія 2:4

19 січня. 21:30. Група А. Нідерланди - Україна 3:2

20 січня. 18:30. Група В. Казахстан - Словенія 4:4

20 січня. 21:30. Група В. Італія - Фінляндія 3:3

21 січня. 18:30. Група С. Росія - Словаччина 7:1

21 січня. 21:30. Група С. Польща - Хорватія 1:3

22 січня. 15:30. Група D. Грузія - Азербайджан 3:2

22 січня. 18:30. Група D. Іспанія - Боснія та Герцеговина 5:1

Тур 2

23 січня. 15:30. Група А. Сербія - Україна 1:6

23 січня. 18:30. Група А. Португалія - Нідерланди 4:1

24 січня. 18:30. Група В. Італія - Словенія 2:2

24 січня. 21:30. Група В. Фінляндія - Казахстан 2:6

25 січня. 18:30. Група С. Хорватія - Росія 0:4

25 січня. 21:30. Група С. Польща - Словаччина 2:2

26 січня. 18:30. Група D. Боснія та Герцеговина - Грузія 1:2

26 січня. 21:30. Група D. Іспанія - Азербайджан 2:2

Тур 3

28 січня. 18:30. Група В. Казахстан - Італія 4:1

28 січня. 18:30. Група В. Словенія - Фінляндія 1:2

28 січня. 21:30. Група А. Україна - Португалія 0:1

- Португалія 0:1 28 січня. 21:30. Група А. Нідерланди - Сербія 2:3

29 січня. 15:30. Група С. Словаччина - Хорватія 5:3

29 січня. 15:30. Група С. Росія - Польща 5:1

29 січня. 18:30. Група D. Грузія - Іспанія

29 січня. 18:30. Група D. Азербайджан - Боснія та Герцеговина

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

4 лютого. 18:00. ПФ2: Україна - Росія

4 лютого. 21:00. ПФ1: Португалія - Іспанія



Матч за третє місце. 6 лютого. 15:30

Фінал. 6 лютого. 18:30