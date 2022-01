Міжнародна федерація веслувального спорту (World Rowing) назвала найкращих спортсменів 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Серед переможців премії відзначили й українського веслувальника. В категорії найкращий параекіпаж переміг дворазовий паралімпійський чемпіон Роман Полянський, який спеціалізується на одиночних гонках у класі PR1. У цьому класі змагаються спортсмени з порушенням роботи тулуба.

Полянський лишається непереможним з 2018 року. З того часу українець вигравав кожну гонку, в якій брав участь. Зокрема, Роман зібрав усі головні титули у своєму виді спорту: Паралімпійських ігор, а також чемпіонатів світу та Європи.

#WRAwards 🏆 The Para Crew of the Year award goes to Roman Polianskyi🇺🇦! Roman has raced at every opportunity since the 2019 World Champs, and won every race he took part in. He holds the titles of Paralympic Champion, European Champion, and World Champion. Congratulations Roman! pic.twitter.com/GyumYOYknO