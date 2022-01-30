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Українець Полянський визнаний найкращим паравеслувальником 2021 року

Сьогодні 19:25 153 0
Спортсмен лишається непереможним у своїй дисципліні впродовж уже трьох років
Українець Полянський визнаний найкращим паравеслувальником 2021 року
#Роман Полянський

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація веслувального спорту (World Rowing) назвала найкращих спортсменів 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Серед переможців премії відзначили й українського веслувальника. В категорії найкращий параекіпаж переміг дворазовий паралімпійський чемпіон Роман Полянський, який спеціалізується на одиночних гонках у класі PR1. У цьому класі змагаються спортсмени з порушенням роботи тулуба.

Полянський лишається непереможним з 2018 року. З того часу українець вигравав кожну гонку, в якій брав участь. Зокрема, Роман зібрав усі головні титули у своєму виді спорту: Паралімпійських ігор, а також чемпіонатів світу та Європи.

Роману Полянському належить світовий рекорд у одиночках PR1 – 9:12.99 хвилини. У 2021-му він став першим в історії українського академічного веслування дворазовим чемпіоном Паралімпійських ігор.

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