Головне
Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022
Вчора 23:07 1127
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 00:50 16207
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 00:04 13503
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 23:16 40430
Рух підписав сенегальського захисника
Вчора 20:55 264
Самогубство Вірчіса: Боксер перед смертю просив допомоги
Вчора 19:55 2206
Вірчіс перед смертю вимагав від Мангера повернути борг
Вчора 18:38 2609
Збірна Польщі назвала ім'я нового головного тренера
Вчора 17:43 6176
Легенда Динамо відмовляє збірну Польщі від призначення Шевченка
Вчора 17:13 2425
Журавок - сьома у спринті на чемпіонаті Європи
Вчора 16:41 389
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Став відомий суперник збірної України у чвертьфіналі Євро-2022

Сьогодні 00:16 501 0
Чвертьфінальний матч відбудеться 31 січня
Став відомий суперник збірної України у чвертьфіналі Євро-2022
#Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

Визначився суперник збірної України у 1/4 фіналу Євро-2022 з футзалу.

Українці з групи А вийшли з другого місця. То ж у чвертьфіналі зіграють з переможцем групи В. Суперником українців буде Казахстан. Матч відбудеться 31 січня.

В іншій чвертьфінальній парі Португалія зіграє з Фінляндією.

Актуально: Чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати

У півфіналі можливий матч України проти Росії, яка також потрапила до нижньої частини сітки плей-оф.

Чвертьфінали

  • 31 січня. ЧФ1: Казахстан - Україна
  • 31 січня. ЧФ2: Португалія - Фінляндія
  • 1 лютого. ЧФ3: Росія - друге місце групи D
  • 1 лютого. ЧФ4: переможець групи D - друге місце групи C

Півфінали

  • 4 лютого. ПФ1: переможець ЧФ2 - переможець ЧФ4
  • 4 лютого. ПФ2: переможець ЧФ1 - переможець ЧФ3

Матч за третє місце. 6 лютого. 15:30

  • Фінал. 6 лютого. 18:30
Коментарі ()
Популярне зараз
Помер український боксер Вірчіс Помер український боксер Вірчіс 47402
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 13503
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 16207
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 49297
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 40430
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 11088
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 152516 5
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 28457
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 23151
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 8198
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 17130
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 5145