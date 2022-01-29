Став відомий суперник збірної України у чвертьфіналі Євро-2022

Джерело - Чемпіон.
Визначився суперник збірної України у 1/4 фіналу Євро-2022 з футзалу.
Українці з групи А вийшли з другого місця. То ж у чвертьфіналі зіграють з переможцем групи В. Суперником українців буде Казахстан. Матч відбудеться 31 січня.
В іншій чвертьфінальній парі Португалія зіграє з Фінляндією.
У півфіналі можливий матч України проти Росії, яка також потрапила до нижньої частини сітки плей-оф.
Чвертьфінали
- 31 січня. ЧФ1: Казахстан - Україна
- 31 січня. ЧФ2: Португалія - Фінляндія
- 1 лютого. ЧФ3: Росія - друге місце групи D
- 1 лютого. ЧФ4: переможець групи D - друге місце групи C
Півфінали
- 4 лютого. ПФ1: переможець ЧФ2 - переможець ЧФ4
- 4 лютого. ПФ2: переможець ЧФ1 - переможець ЧФ3
Матч за третє місце. 6 лютого. 15:30
- Фінал. 6 лютого. 18:30