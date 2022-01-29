Став відомий суперник збірної України у чвертьфіналі Євро-2022

Чвертьфінальний матч відбудеться 31 січня

Джерело - Чемпіон.

Визначився суперник збірної України у 1/4 фіналу Євро-2022 з футзалу.

Українці з групи А вийшли з другого місця. То ж у чвертьфіналі зіграють з переможцем групи В. Суперником українців буде Казахстан. Матч відбудеться 31 січня.

В іншій чвертьфінальній парі Португалія зіграє з Фінляндією.

У півфіналі можливий матч України проти Росії, яка також потрапила до нижньої частини сітки плей-оф.

Чвертьфінали

31 січня. ЧФ1: Казахстан - Україна

31 січня. ЧФ2: Португалія - Фінляндія

1 лютого. ЧФ3: Росія - друге місце групи D

1 лютого. ЧФ4: переможець групи D - друге місце групи C

Півфінали

4 лютого. ПФ1: переможець ЧФ2 - переможець ЧФ4

4 лютого. ПФ2: переможець ЧФ1 - переможець ЧФ3

Матч за третє місце. 6 лютого. 15:30