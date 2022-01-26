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Верховна Рада ухвалила законопроект Про антидопінгову діяльність у спорті

Сьогодні 15:06 134 0
ВР прийняла важливий законопроект, який стосується спорту
Верховна Рада ухвалила законопроект Про антидопінгову діяльність у спорті
#WADA, #Верховна Рада

Джерело - сайт Верховної Ради України.

Сьогодні, 26 січня, Верховна Рада прийняла проект закону 5099 "Про антидопінгову діяльність у спорті".

Про це повідомляє пресслужба законодавчого органу влади.

Цей закон уточнює функції та повноваження Національного антидопінгового центру, організує допінг-контроль на основі стандартів WADA (Всесвітньої антидопінгової агенції).

Також, встановлює відповідальність за порушення антидопінгових правил і передбачає функціонування Національної лабораторії антидопінгового контролю, що в майбутньому буде сертифікована WADA.

Йдеться, зокрема, про те, що директором антидопінгової лабораторії не може бути діючий спортсмен, судима особа, посадовець будь-якої спортивної федерації.

Нагадаємо, Верховна Рада просить Зеленського нагородити Усика.

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