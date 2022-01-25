Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати

Джерело - Чемпіон.
Фінальна стадія футзального Євро-2022 відбувається з 19 січня до 6 лютого в Амстердамі та Гронінгені.
Турнір став першим футзальним Євро, у фінальній стадії якого грає не 12, а 16 збірних. З 2018 року чемпіонати Європи з футзалу проводяться раз на чотири роки, а не кожні два роки, як раніше.
Шістнадцять учасників поділили на чотири групи. Збірна України потрапила до групи А, в якій суперниками є Нідерланди (господарі), Сербія та Португалія (чемпіон). Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.
- Склади груп:
- Група A: Нідерланди (господарі), Сербія, Україна, Португалія (чемпіон)
- Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія.
- Група C: Росія, Польща, Словаччина, Хорватія
- Група D: Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина
Груповий етап
Тур 1
- 19 січня. 18:30. Група А. Сербія - Португалія 2:4
- 19 січня. 21:30. Група А. Нідерланди - Україна 3:2
- 20 січня. 18:30. Група В. Казахстан - Словенія 4:4
- 20 січня. 21:30. Група В. Італія - Фінляндія 3:3
- 21 січня. 18:30. Група С. Росія - Словаччина 7:1
- 21 січня. 21:30. Група С. Польща - Хорватія 1:3
- 22 січня. 15:30. Група D. Грузія - Азербайджан 3:2
- 22 січня. 18:30. Група D. Іспанія - Боснія та Герцеговина 5:1
Тур 2
- 23 січня. 15:30. Група А. Сербія - Україна 1:6
- 23 січня. 18:30. Група А. Португалія - Нідерланди 4:1
- 24 січня. 18:30. Група В. Італія - Словенія 2:2
- 24 січня. 21:30. Група В. Фінляндія - Казахстан 2:6
- 25 січня. 18:30. Група С. Хорватія - Росія 0:4
- 25 січня. 21:30. Група С. Польща - Словаччина
- 26 січня. 18:30. Група D. Боснія та Герцеговина - Грузія
- 26 січня. 21:30. Група D. Іспанія - Азербайджан
Тур 3
- 28 січня. 18:30. Група В. Казахстан - Італія
- 28 січня. 18:30. Група В. Словенія - Фінляндія
- 28 січня. 21:30. Група А. Україна - Португалія
- 28 січня. 21:30. Група А. Нідерланди - Сербія
- 29 січня. 15:30. Група С. Словаччина - Хорватія
- 29 січня. 15:30. Група С. Росія - Польща
- 29 січня. 18:30. Група D. Грузія - Іспанія
- 29 січня. 18:30. Група D. Азербайджан - Боснія та Герцеговина
Плей-оф
Чвертьфінали
- 31 січня. ЧФ1: переможець групи B - друге місце групи A (Амстердам)
- 31 січня. ЧФ2: переможець групи A - друге місце групи B (Амстердам)
- 1 лютого. ЧФ3: переможець групи C - друге місце групи D (Амстердам)
- 1 лютого. ЧФ4: переможець групи D - друге місце групи C (Амстердам)
Півфінали
- 4 лютого. ПФ1: переможець ЧФ2 - переможець ЧФ4 (Амстердам)
- 4 лютого. ПФ2: переможець ЧФ1 - переможець ЧФ3 (Амстердам)
Матч за третє місце. 6 лютого. 15:30
- Фінал. 6 лютого. 18:30