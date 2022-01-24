Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати

Турнір триватиме з 19 січня по 6 лютого

Джерело - Чемпіон.

Фінальна стадія футзального Євро-2022 відбувається з 19 січня до 6 лютого в Амстердамі та Гронінгені.

Турнір став першим футзальним Євро, у фінальній стадії якого грає не 12, а 16 збірних. З 2018 року чемпіонати Європи з футзалу проводяться раз на чотири роки, а не кожні два роки, як раніше.

Шістнадцять учасників поділили на чотири групи. Збірна України потрапила до групи А, в якій суперниками є Нідерланди (господарі), Сербія та Португалія (чемпіон). Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.

Склади груп:

Група A: Нідерланди (господарі), Сербія, Україна , Португалія (чемпіон)

, Португалія (чемпіон) Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія.

Група C: Росія, Польща, Словаччина, Хорватія

Група D: Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина

Груповий етап

Тур 1

19 січня. 18:30. Група А. Сербія - Португалія 2:4

19 січня. 21:30. Група А. Нідерланди - Україна 3:2

20 січня. 18:30. Група В. Казахстан - Словенія 4:4

20 січня. 21:30. Група В. Італія - Фінляндія 3:3

21 січня. 18:30. Група С. Росія - Словаччина 7:1

21 січня. 21:30. Група С. Польща - Хорватія 1:3

22 січня. 15:30. Група D. Грузія - Азербайджан 3:2

22 січня. 18:30. Група D. Іспанія - Боснія та Герцеговина 5:1

Тур 2

23 січня. 15:30. Група А. Сербія - Україна 1:6

23 січня. 18:30. Група А. Португалія - Нідерланди 4:1

24 січня. 18:30. Група В. Італія - Словенія

24 січня. 21:30. Група В. Фінляндія - Казахстан

25 січня. 18:30. Група С. Хорватія - Росія

25 січня. 21:30. Група С. Польща - Словаччина

26 січня. 18:30. Група D. Боснія та Герцеговина - Грузія

26 січня. 21:30. Група D. Іспанія - Азербайджан

Тур 3

28 січня. 18:30. Група В. Казахстан - Італія

28 січня. 18:30. Група В. Словенія - Фінляндія

28 січня. 21:30. Група А. Україна - Португалія

- Португалія 28 січня. 21:30. Група А. Нідерланди - Сербія

29 січня. 15:30. Група С. Словаччина - Хорватія

29 січня. 15:30. Група С. Росія - Польща

29 січня. 18:30. Група D. Грузія - Іспанія

29 січня. 18:30. Група D. Азербайджан - Боснія та Герцеговина

Плей-оф

Чвертьфінали

31 січня. ЧФ1: переможець групи B - друге місце групи A (Амстердам)

31 січня. ЧФ2: переможець групи A - друге місце групи B (Амстердам)

1 лютого. ЧФ3: переможець групи C - друге місце групи D (Амстердам)

1 лютого. ЧФ4: переможець групи D - друге місце групи C (Амстердам)

Півфінали

4 лютого. ПФ1: переможець ЧФ2 - переможець ЧФ4 (Амстердам)

4 лютого. ПФ2: переможець ЧФ1 - переможець ЧФ3 (Амстердам)

Матч за третє місце. 6 лютого. 15:30