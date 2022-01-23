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Нганну переміг Гана. Результати турніру зі змішаних єдиноборств UFC 270

Сьогодні 10:25 153 0
У США відбувся турнір ММА
Нганну переміг Гана. Результати турніру зі змішаних єдиноборств UFC 270

Джерело - Чемпіон.

В Анагаймі (штат Каліфорнія, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 270.

Результати турніру UFC 270

Основний кард:

  • Важка вага: Френсіс Нганну (17-3) - Сіріл Ган (10-1): перемога Нганну одностайним рішенням суддів;
  • Найлегша вага: Брендон Морено (19-7-2) - Дейвісон Фігейреду (21-2-1): перемога Фігейреду одноголосним рішенням суддів;
  • Півсередня вага: Мічел Перейра (27-12) - Андре Фіалью (14-5): перемога Пірейри одностайним рішенням суддів;
  • Найлегша вага: Коді Стеманн (15-5-1) - Саїд Нурмагомедов (16-2): перемога Нурмагомедова задушливим прийомом у першому раунді;
  • Півсередня вага: Майкл Моралес (11-1) - Тревін Джайлс (14-4): перемога Моралеса технічним нокаутом у першому раунді.

Попередній кард:

  • Віктор Генрі переміг Раоні Барселоса одноголосним рішенням суддів;
  • Джек Делла Маддалена переміг Піта Родрігеса технічним нокаутом у першому раунді;
  • Тоні Гравелі переміг Саймона Олівейру одноголосним рішенням суддів;
  • Метт Фревола переміг Хенаро Вальдеса технічним нокаутом у першому раунді;
  • Ванесса Демопулос перемогла Сільвану Гомес Хуарес задушливим прийомом у першому раунді;
  • Жасмін Ясудавічус перемогла Кей Хансен одноголосним рішенням суддів.
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