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Фігерейду переміг Морено та став чемпіоном UFC у найлегшій вазі

Сьогодні 09:10 177 0
Боєць здобув перемогу одностайним рішенням суддів
Фігерейду переміг Морено та став чемпіоном UFC у найлегшій вазі
Фото Getty Images
#Дейвісон Фігерейду

Джерело - Чемпіон.

На турнірі UFC 270 відбувся поєдинок між 34-річним бразильцем Дейвісоном Фігерейду та 28-річним мексиканцем Брендоном Морено.

Бій тривав усі п'ять раундів і загалом був рівним. Але судді все-таки віддали перемогу Фігерейду одностайним рішенням: 48-47, 48-47, 48-47.

Фігерейду завоював титул чемпіона UFC у найлегшій вазі.

У попередньому поєдинку між цими бійцями, який відбувся 12 червня 2021 року, Морено переміг Фігерейду задушливим прийомом у третьому раунді.

Раніше Нганну переміг Гана та захистив титул чемпіона UFC у важкій вазі.

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