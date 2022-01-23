Фігерейду переміг Морено та став чемпіоном UFC у найлегшій вазі

Джерело - Чемпіон.
На турнірі UFC 270 відбувся поєдинок між 34-річним бразильцем Дейвісоном Фігерейду та 28-річним мексиканцем Брендоном Морено.
Бій тривав усі п'ять раундів і загалом був рівним. Але судді все-таки віддали перемогу Фігерейду одностайним рішенням: 48-47, 48-47, 48-47.
Фігерейду завоював титул чемпіона UFC у найлегшій вазі.
У попередньому поєдинку між цими бійцями, який відбувся 12 червня 2021 року, Морено переміг Фігерейду задушливим прийомом у третьому раунді.
Раніше Нганну переміг Гана та захистив титул чемпіона UFC у важкій вазі.