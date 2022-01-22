Українка повідомила про відхід зі спорту

Джерело - Чемпіон.

38-річна Ольга Саладуха, яка спеціалізується у потрійному стрибку, оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри.

Відповідний пост вона опубліковала у Фейсбук.

"Сьогодні був неймовірний день! Змагання на "Кубок Білої пантери" та моє прощання із професійним спортом відбулися! Стільки емоцій та вражень за такий короткий час давно не відчувала. На рівні відчуттів це можна порівняти хіба що з Чемпіонатом світу чи Олімпіадою. Я дякую усім, хто був поруч!", - заявила депутатка.

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"Особлива вдячність Анатолію Григоровичу Бойку – тренеру на все життя. Мої перемоги – це його праця, його талант, його віра в моє майбутнє! Сьогодні трохи сумно, що завершилася ціла епоха в житті. Але я натхненна юними спортсменами та спортсменками, які взяли участь в наших змаганнях".

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