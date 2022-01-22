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Саладуха оголосила про завершення спортивної кар'єри

Сьогодні 17:46 540 0
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Саладуха оголосила про завершення спортивної кар'єри
#Легка атлетика, #Ольга Саладуха

Джерело - Чемпіон.

38-річна Ольга Саладуха, яка спеціалізується у потрійному стрибку, оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри.

Відповідний пост вона опубліковала у Фейсбук.

"Сьогодні був неймовірний день! Змагання на "Кубок Білої пантери" та моє прощання із професійним спортом відбулися!  Стільки емоцій та вражень за такий короткий час давно не відчувала. На рівні відчуттів це можна порівняти хіба що з Чемпіонатом світу чи Олімпіадою. Я дякую усім, хто був поруч!", - заявила депутатка.

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"Особлива вдячність Анатолію Григоровичу Бойку – тренеру на все життя. Мої перемоги – це його праця, його талант, його віра в моє майбутнє! Сьогодні трохи сумно, що завершилася ціла епоха в житті. Але я натхненна юними спортсменами та спортсменками, які взяли участь в наших змаганнях".

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"Я йду з професійного спорту, але він і далі для мене рідний. Завжди чим зможу допоможу спортсменам, яким потрібна підтримка. Як народний депутат і далі працюватиму над тим, аби наш спорт розвивався. Будували інфраструктуру, захищали соціальні права спортсменів, мотивували молодь, гідно нагороджували тренерів", - написала Саладуха.

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