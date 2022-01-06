Найкращий снайпер Суперліги завершив кар'єру

Джерело - Чемпіон.
Форвард Миколаєва Андрій Кальніченко залишає клуб у зв'язку із завершенням кар'єри.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Цього сезону 35-річний форвард був одним із лідерів Миколаєва. Кальніченко є найкращим снайпером Суперліги, реалізуючи 48.9% триочкових кидків.
У середньому за гру баскетболіст набирав 9.1 очка та робив 4.4 підбирання.
В Україні Кальніченко грав Хімік, Одесу, Черкаські Мавпи та Тернопіль. З 2017 до 2020 року виступав за румунський Клуж.
Нагадаємо, Тернопіль підписав ексгравця Нікс.