Найкращий снайпер Суперліги завершив кар'єру

Андрій Кальниченко залишив Миколаїв

Джерело - Чемпіон.

Форвард Миколаєва Андрій Кальніченко залишає клуб у зв'язку із завершенням кар'єри.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Цього сезону 35-річний форвард був одним із лідерів Миколаєва. Кальніченко є найкращим снайпером Суперліги, реалізуючи 48.9% триочкових кидків.

У середньому за гру баскетболіст набирав 9.1 очка та робив 4.4 підбирання.

В Україні Кальніченко грав Хімік, Одесу, Черкаські Мавпи та Тернопіль. З 2017 до 2020 року виступав за румунський Клуж.

Нагадаємо, Тернопіль підписав ексгравця Нікс.