Визначилась дата повернення Мак-Грегора

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор влітку повернеться в октагон .

Про це розповів президент UFC Дана Вайт в інтерв'ю ESPN.

"Думаю, він повернеться влітку. Все залежатиме від того, як загоюватиметься його нога, і ще мільйони різних речей, які можуть статися до літа.

Спекулювати на цю тему безглуздо, я перестав це робити. Коли Конор зателефонує і скаже, що він розпочав повноцінні тренування і готовий повернутися, тоді ми почнемо обговорювати варіанти для нього", – сказав Вайт.