Головне
Костюк у трисетовому трилері програла Бадосі та покинула Australian Open 2022
Сьогодні 06:32 759
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
Сьогодні 13:03 10520
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 11:00 11967 2
Світоліна розгромно програла Азаренка в третьому колі Australian Open 2022
Сьогодні 03:29 1410
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Вчора 23:28 6244
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021
Вчора 23:21 520
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 22:59 7921
Реал з Луніним здобув вольову перемогу у Кубку Іспанії
Вчора 22:33 758
Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи
Вчора 22:03 1032 1
Усик: Я не збираюся в жодні депутати
Вчора 17:39 614
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Визначилась дата повернення Мак-Грегора

Сьогодні 12:41 116 0
Дана Вайт назвав термін повернення Мак-Грегора
Визначилась дата повернення Мак-Грегора
Фото - gettyimages
#UFC, #Вайт, #Конор Мак-Грегор

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор влітку повернеться в октагон .

Про це розповів президент UFC Дана Вайт в інтерв'ю ESPN.

"Думаю, він повернеться влітку. Все залежатиме від того, як загоюватиметься його нога, і ще мільйони різних речей, які можуть статися до літа.

Спекулювати на цю тему безглуздо, я перестав це робити. Коли Конор зателефонує і скаже, що він розпочав повноцінні тренування і готовий повернутися, тоді ми почнемо обговорювати варіанти для нього", – сказав Вайт.

Раніше Мак-Грегор зламав ніс відомому італійському діджею.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем 10520
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE 2194
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 6244
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 11967
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 7921
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 39349