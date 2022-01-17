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Збірна України назвала заявку на Євро-2022

Сьогодні 11:00 81 0
Стала відома заявка збірної України
Збірна України назвала заявку на Євро-2022
#Збірна України з футзалу, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат Європи

Джерело - uaf.ua.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко визначився із заявкою команди на чемпіонат Європи.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У заявку потрапило 14 гравців.

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Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Кирило Ципун, Юрій Савенко;

Польові гравці: Петро Шотурма, Михайло Зварич, Ігор Корсун, Володимир Разуванов, Олександр Педяш, Сергій Журба, Ярослав Лебідь, Ігор Чернявський, Євген Сірий, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк, Віталій Радевич.

Збірна України на чемпіонаті Європи потрапила у групу А, де зіграє з Нідерландами, Португалією, Сербією.

Фінальна стадія футзального Євро-2022 відбудеться з 19 січня до 6 лютого в Амстердамі та Гронінгені.

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